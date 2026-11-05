在澳大利亚，悲剧发生时负责儿童娱乐公司Taz-Zorb的罗斯玛丽·甘布尔首次在公开法庭上，就希尔克雷斯特小学儿童死亡事件的验尸官听证会作证。据澳大利亚广播公司新闻报道，她通过视频连线参加了在德文波特Paranaple中心举行的听证会。

2021年12月16日，一股尘旋风卷起了学生们正在玩耍的充气城堡，并将其带过学校操场。赞恩·梅勒、彼得·多德特、贾莱拉·简-玛丽·琼斯、艾迪生·斯图尔特、贾伊·希恩和蔡斯·哈里森遇难。另有三名同班同学遭受重伤。

Taz-Zorb负责人的证词

Taz-Zorb公司为学校举办的Big Day In活动提供了充气城堡和滚球，该活动旨在庆祝学年结束。甘布尔说，她于2012年创办这项业务，此前没有使用充气游乐设施的经验。

她表示，2015年她从East Inflatables公司购买了这座充气城堡。由于该公司在悉尼设有仓库，甘布尔认为它是一家澳大利亚公司，尽管该公司总部位于中国。她还说，卖方声称产品符合澳大利亚标准，而游乐设施的安全性对她来说很重要。

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四个固定点而非八个

听证会确认，悲剧当天，充气城堡使用四个地锚固定：当尘旋风卷起该结构时，这些地锚要么被从地面拔出，要么未能承受住。甘布尔表示，她随充气城堡只收到四根固定桩，尽管该结构有八个固定点，而且没有附带说明书。

她在卖方网站上找到了一份非常简短的指南，在悲剧发生前认为四根固定桩已经足够。同时，甘布尔指出，在地面松软或天气有风时，她有时会使用更多固定装置。充气城堡本身标有警告，风速超过约35公里/小时时不得使用，但她的公司规定，风速强于25公里/小时时不得运营该游乐设施。

甘布尔此前被刑事指控未履行工作场所健康与安全义务。2025年6月，治安法官罗伯特·韦伯斯特裁定她无罪。休庭后，听证会将于2月恢复。

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