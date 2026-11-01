Тысячи людей 1 ноября вышли на протест в Нью-Дели, Индия, который возглавили оппозиционные политики. Они потребовали отставки главы Избирательной комиссии Индии из-за пересмотра списков избирателей. Оппозиция считает, что этот процесс несправедливо помогает правящей партии премьер-министра Нарендры Моди — «Бхаратия джаната парти» (BJP), сообщает Dawn.

Марш к Рамлила-Майдану

Протест возглавил лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди. Демонстранты прошли из центральных районов столицы к Рамлила-Майдану — большой площадке под открытым небом. Они били в барабаны и скандировали лозунг с обвинением в краже голосов и требованием уйти в отставку.

46-летняя участница протеста Нандита рассказала агентству AFP, что является избирательницей с 18 лет, однако теперь обнаружила, что ее имя исключили из списка. Она также упомянула рост стоимости жизни и сказала, что люди могут мирно выражать свою позицию на улицах.

Споры вокруг списков

Общенациональный пересмотр избирательных реестров в течение последнего месяца вызвал политические споры и уличные акции. Избирательная комиссия заявляет, что процедура необходима для обеспечения точности списков. Ведомство и BJP отрицают утверждения оппозиции о манипуляциях в пользу правящей партии.

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По данным индийских СМИ, на которые оппозиционные партии ссылаются в судебных документах, из списков избирателей удалили более 133 миллионов имен. Критики процесса считают, что удаления непропорционально затронули меньшинства, прежде всего мусульман. Члены BJP ранее утверждали, что в реестры могли незаконно попасть многочисленные не имеющие документов мусульманские мигранты из Бангладеш.

Избирательные органы объясняют, что пересмотр должен устранить дубликаты, записи об умерших и мошеннические записи, а избиратели, имеющие право голоса, могут подать заявление о включении в список. Human Rights Watch назвала исключение избирателей произвольным и глубоко ошибочным и призвала власти отменить процедуру пересмотра.

К кампании против пересмотра реестров также присоединилось молодежное онлайн-движение Cockroach Janta Party (CJP). Некоторых его лидеров в прошлом месяце временно задерживали во время протестов. Движение, основанное в мае, приобрело миллионы подписчиков в социальных сетях.

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