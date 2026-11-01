Президент США Дональд Трамп в субботу по телефону обсудил с Биньямином Нетаньяху возможность и время усиления военных операций против Ирана. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Axios, который цитирует американского и израильского чиновников.

Разные подходы к ударам

По данным Axios, Нетаньяху призвал Трампа начать удары по Ирану сразу после промежуточных выборов в США. В то же время американский президент хотел позволить переговорному процессу с Тегераном продолжиться. Израильский собеседник Axios назвал разговор «жестким», а американский — «прямым».

На протяжении восьмимесячной войны Трамп сочетал авиаудары и другие атаки с попытками заключить соглашение, которое позволило бы начать мирные переговоры и полностью открыть Ормузский пролив для перевозок нефти и газа.

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Переговоры с Тегераном

В субботу Трамп заявил журналистам, что переговоры с Ираном о завершении войны «идут хорошо». Он также сказал, что Соединенным Штатам еще необходимо «позаботиться» об одной или двух целях. Президент подчеркнул, что Вашингтон не спешит с наступательными действиями, поскольку, по его словам, США уже нанесли значительные потери иранским военным и ядерной программе.

Разговор Трампа и Нетаньяху состоялся после заявления иранского чиновника по вопросам безопасности Мохсена Резаи, который сообщил о получении письма от вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возобновления зашедших в тупик переговоров. Иранские государственные СМИ также сообщали, что в пятницу в Тегеран прибыла катарская делегация для переговоров с иранскими чиновниками.

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