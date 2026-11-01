美国总统唐纳德·特朗普周六与本雅明·内塔尼亚胡通电话，讨论加强针对伊朗军事行动的可能性和时机。Asharq Al-Awsat报道称，该报援引Axios的消息，后者引述了一名美国官员和一名以色列官员。

对打击行动的不同立场

据Axios报道，内塔尼亚胡敦促特朗普在美国中期选举后立即开始对伊朗发动打击。与此同时，这位美国总统希望让与德黑兰的谈判进程继续进行。Axios的一名以色列消息人士称这次通话“强硬”，而一名美国消息人士则称其“直接”。

在长达八个月的战争期间，特朗普将空袭和其他攻击与达成协议的努力结合起来；该协议将使和平谈判得以启动，并让霍尔木兹海峡完全向石油和天然气运输开放。

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与德黑兰的谈判

周六，特朗普对记者表示，与伊朗就结束战争进行的谈判“进展顺利”。他还说，美国仍需要“处理”一个或两个目标。总统强调，华盛顿并不急于采取进攻行动，因为据他所说，美国已对伊朗军方及其核计划造成重大损失。

特朗普与内塔尼亚胡的通话发生在伊朗安全事务官员莫森·雷扎伊发表声明之后。雷扎伊称，他收到了美国副总统J.D.万斯就恢复陷入僵局的谈判发来的一封信。伊朗国家媒体还报道称，卡塔尔代表团于周五抵达德黑兰，与伊朗官员举行会谈。

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