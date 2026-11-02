尼日利亚东南部埃博尼州和埃努古州政府表示，正在发展综合畜牧牧场，以提高畜牧产品产量，并从自由放牧转向有组织的牲畜饲养。Premium Times援引尼日利亚通讯社报道。

埃博尼州项目

在埃博尼州，综合畜牧牧场正在奥豪夸地方政府区的伊齐扬博建设。畜牧生产力与韧性支持计划协调员维克托·恩维特表示，该项目于2024年在世界银行支持下启动，此前州长弗朗西斯·恩维富鲁下令集中推进该州畜牧业发展。

恩维特称，该牧场将占地约292公顷，位于原兽医研究中心所在地。它将用于饲养牛、绵羊、山羊、猪和小型动物物种。州政府已拨款1.5亿奈拉作为项目共同融资。

计划建设的设施包括自动化屠宰场、人工授精中心、兽医诊所和动物医院、牲畜市场、饲料加工中心以及一座小型水坝。

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埃努古州中心

在埃努古州，当局正在恩卡努东部地区奥沃社区建设综合畜牧业发展中心。农业和农业工业专员帕特里克·乌布鲁表示，该牧场面积将超过1.1万公顷，可容纳多达1.5万头牛。

该项目包括自动化肉类加工综合设施、适应气候的灌溉牧场、兽医服务和牲畜市场。乌布鲁认为，该牧场将有助于减少农民与牧民之间长期存在的争端。尼日利亚全体农民协会埃努古分会主席埃玛·埃内也表示，该设施可以保护农田免受进入农业用地的牲畜造成的损失。

与此同时，阿南布拉州信息与价值观重塑专员劳·梅福尔表示，该州没有牧场，近期也没有建设牧场的计划。他说，当地实行一种制度，向牧民说明不得让牲畜进入农民的土地。

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