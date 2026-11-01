Prezydent USA Donald Trump w sobotę telefonicznie omówił z Binjaminem Netanjahu możliwość i termin nasilenia operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na Axios, który cytuje amerykańskiego i izraelskiego urzędnika.

Różne podejścia do uderzeń

Według Axios Netanjahu wezwał Trumpa do rozpoczęcia uderzeń na Iran natychmiast po wyborach środka kadencji w USA. Jednocześnie amerykański prezydent chciał pozwolić na kontynuowanie procesu negocjacyjnego z Teheranem. Izraelski rozmówca Axios nazwał rozmowę „twardą”, a amerykański — „bezpośrednią”.

W ciągu ośmiomiesięcznej wojny Trump łączył naloty i inne ataki z próbami zawarcia porozumienia, które umożliwiłoby rozpoczęcie rozmów pokojowych i pełne otwarcie Cieśniny Ormuz dla transportu ropy i gazu.

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Negocjacje z Teheranem

W sobotę Trump powiedział dziennikarzom, że rozmowy z Iranem w sprawie zakończenia wojny „idą dobrze”. Powiedział również, że Stany Zjednoczone muszą jeszcze „zająć się” jednym lub dwoma celami. Prezydent podkreślił, że Waszyngton nie spieszy się z działaniami ofensywnymi, ponieważ, jak stwierdził, USA już zadały znaczne straty irańskim siłom zbrojnym i programowi nuklearnemu.

Rozmowa Trumpa i Netanjahu odbyła się po oświadczeniu irańskiego urzędnika ds. bezpieczeństwa Mohsena Rezaiego, który poinformował o otrzymaniu listu od wiceprezydenta USA J.D. Vance’a dotyczącego wznowienia negocjacji, które znalazły się w impasie. Irańskie media państwowe informowały również, że w piątek do Teheranu przybyła katarska delegacja na rozmowy z irańskimi urzędnikami.

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