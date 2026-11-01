Tysiące osób wyszły 1 listopada na ulice Nowego Delhi w Indiach, protestując pod przewodnictwem polityków opozycji. Domagały się dymisji szefa indyjskiej Komisji Wyborczej w związku z rewizją list wyborców. Opozycja uważa, że proces ten niesprawiedliwie sprzyja rządzącej Bharatiya Janata Party (BJP) premiera Narendry Modiego, informuje Dawn.

Marsz na Ramlila Maidan

Protest poprowadził Rahul Gandhi, lider opozycyjnej partii Indyjski Kongres Narodowy. Demonstranci przeszli z centralnych dzielnic stolicy na Ramlila Maidan, duży teren na otwartym powietrzu. Bili w bębny i skandowali hasło oskarżające władze o kradzież głosów oraz żądające ustąpienia ze stanowiska.

46-letnia uczestniczka protestu Nandita powiedziała agencji AFP, że jest wyborczynią od 18. roku życia, jednak teraz odkryła, że jej nazwisko zostało usunięte z listy. Wspomniała także o rosnących kosztach życia i powiedziała, że ludzie mogą pokojowo wyrażać swoje stanowisko na ulicach.

Spory wokół list

Ogólnokrajowa rewizja rejestrów wyborczych w ciągu ostatniego miesiąca wywołała spory polityczne i uliczne protesty. Komisja Wyborcza twierdzi, że procedura jest potrzebna do zapewnienia dokładności list. Urząd oraz BJP zaprzeczają twierdzeniom opozycji o manipulacjach na korzyść partii rządzącej.

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Według indyjskich mediów, na które partie opozycyjne powołują się w dokumentach sądowych, z list wyborców usunięto ponad 133 miliony nazwisk. Krytycy procesu uważają, że usunięcia nieproporcjonalnie dotknęły mniejszości, przede wszystkim muzułmanów. Członkowie BJP wcześniej twierdzili, że do rejestrów mogła zostać nielegalnie wpisana duża liczba nieudokumentowanych muzułmańskich migrantów z Bangladeszu.

Organy wyborcze wyjaśniają, że rewizja ma usunąć duplikaty, wpisy dotyczące osób zmarłych oraz fałszywe wpisy, a wyborcy uprawnieni do głosowania mogą złożyć wniosek o wpisanie na listę. Human Rights Watch nazwała usuwanie wyborców arbitralnym i głęboko wadliwym oraz wezwała władze do anulowania procedury rewizji.

Do kampanii przeciw rewizji rejestrów dołączył również młodzieżowy ruch internetowy Cockroach Janta Party (CJP). Niektórzy jego liderzy zostali w ubiegłym miesiącu tymczasowo zatrzymani podczas protestów. Ruch, założony w maju, zdobył miliony obserwujących w mediach społecznościowych.

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