数千人在新德里抗议修订选民名册——Dawn

11月1日，数千人在印度新德里参加了由反对派政治人士领导的抗议活动。他们要求印度选举委员会主席因修订选民名册而辞职。反对派认为，这一过程不公平地有利于总理纳伦德拉·莫迪所属的执政党——印度人民党（BJP），Dawn报道。

游行前往拉姆利拉广场

抗议活动由反对党印度国民大会党领导人拉胡尔·甘地带领。示威者从首都中心地区游行至拉姆利拉广场，这是一处大型露天场地。他们敲着鼓，高呼指控偷窃选票并要求下台的口号。

46岁的抗议参与者南迪塔告诉法新社，她从18岁起就是选民，但如今发现自己的名字被从名单中删除。她还提到生活成本不断上涨，并表示人们可以在街头和平表达自己的立场。

围绕名册的争议

过去一个月，全国范围内对选民登记册的修订引发了政治争议和街头抗议。选举委员会表示，该程序是确保名册准确性所必需的。该机构和印度人民党否认反对派关于操纵程序以利于执政党的说法。

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据反对党在法庭文件中援引的印度媒体报道，超过1.33亿个名字被从选民名册中删除。该过程的批评者认为，被删除者中少数群体所受影响不成比例，其中主要是穆斯林。印度人民党成员此前声称，大量来自孟加拉国的无证穆斯林移民可能被非法列入登记册。

选举机构解释称，修订旨在清除重复记录、已故人员记录和欺诈性记录，而有投票资格的选民可以申请被列入名单。人权观察称删除选民的做法是任意且存在严重缺陷的，并敦促当局取消修订程序。

青年线上运动“蟑螂人民党”（Cockroach Janta Party，CJP）也加入了反对修订登记册的运动。该运动的一些领导人上个月在抗议期间被暂时拘留。该运动成立于5月，已在社交媒体上获得数百万关注者。

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