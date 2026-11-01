uMkhonto weSizwe党主席、即MK Party的雅各布·祖马在南非夸马舒的一场集会上表示，该政治力量已准备好领导许多市政当局。此次演讲是在11月4日地方选举前举行的最后一场Sithatha Omasipala竞选活动上发表的。

据TimesLIVE报道，祖马在Princess Magogo体育场对数千名集会参与者表示，该党将“夺回国家”并控制土地。他还称，MK Party已准备好治理那些服务提供体系据他所说已经衰落的市政当局。

住院后重返公众视野

这是84岁的祖马自10月6日在乌姆辛济昏倒并被送往彼得马里茨堡Netcare St Anne’s医院住院后，首次公开露面。这名政治人物在那里住了11天，并于10月17日出院。此后，他一直处于观察之下，并缺席了次日在乌姆加巴巴举行的一场小型集会。

祖马与其妻子马恩格马-祖马一同登上夸马舒的舞台。他感谢祝愿他康复的人们，并表示自己感受到了他们的祈祷。这名政治人物还称，当黑人投票时，国家应由黑人执政。

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承诺与民调

祖马呼吁对供水和供电中断不满的选民支持MK Party。该党第65选区候选人德里克·姆希泽表示，如果该党在埃特克维尼市政当局掌权，不间断供水和供电将成为优先事项。他还承诺为贫困居民和有逾期欠款的人免除债务。

根据该媒体援引的最新民调，MK Party在埃特克维尼的支持率为47%，民主联盟为21%，非洲人国民大会为10%。在全国范围内，这个首次参加地方选举的政党支持率约为12%。

MK Party于2023年9月成立，并于同年12月正式启动。在2024年5月的全国选举中，该党获得14.6%的选票和58个席位，成为夸祖鲁-纳塔尔省最大的政党。

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