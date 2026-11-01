Jacob Zuma, prezydent partii uMkhonto weSizwe, znanej jako MK Party, oświadczył podczas wiecu w KwaMashu w RPA, że ugrupowanie jest gotowe kierować wieloma gminami. Wystąpienie odbyło się podczas końcowego wydarzenia kampanii Sithatha Omasipala przed wyborami lokalnymi 4 listopada.

Jak informuje TimesLIVE, Zuma powiedział tysiącom uczestników wiecu na stadionie Princess Magogo, że partia „odzyska kraj” i przejmie kontrolę nad ziemią. Oświadczył również, że MK Party jest gotowa rządzić gminami, w których, jak stwierdził, podupadł system świadczenia usług.

Powrót po hospitalizacji

Było to pierwsze publiczne wystąpienie 84-letniego Zumy po tym, jak 6 października zasłabł w Umsinzi i został hospitalizowany w szpitalu Netcare St Anne’s w Pietermaritzburgu. Polityk spędził tam 11 dni, a 17 października został wypisany ze szpitala. Następnie pozostawał pod obserwacją i następnego dnia nie wziął udziału w miniwiecu w Umgababa.

Zuma wszedł na scenę w KwaMashu razem z żoną, MaNgemą-Zumą. Podziękował ludziom, którzy życzyli mu powrotu do zdrowia, i powiedział, że czuł ich modlitwy. Polityk oświadczył również, że kiedy czarnoskórzy ludzie głosują, krajem powinni rządzić czarnoskórzy ludzie.

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Obietnice i sondaże

Zuma wezwał wyborców niezadowolonych z przerw w dostawach wody i energii elektrycznej do poparcia MK Party. Kandydat partii w 65. okręgu wyborczym, Derrick Mkhize, powiedział, że jeśli partia dojdzie do władzy w gminie eThekwini, priorytetem będą nieprzerwane dostawy wody i energii elektrycznej. Obiecał również umorzenie długów biednym mieszkańcom i osobom z zaległymi należnościami.

Według najnowszych sondaży przytoczonych przez publikację MK Party ma w eThekwini 47% poparcia, Sojusz Demokratyczny — 21%, a Afrykański Kongres Narodowy — 10%. W skali kraju partia, która po raz pierwszy bierze udział w wyborach lokalnych, ma około 12% poparcia.

MK Party utworzono we wrześniu 2023 roku, a oficjalnie zainaugurowano w grudniu tego samego roku. W wyborach krajowych w maju 2024 roku zdobyła 14,6% głosów i 58 mandatów, stając się największą partią w prowincji KwaZulu-Natal.

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