Президент партии uMkhonto weSizwe, известной как MK Party, Джейкоб Зума заявил на митинге в Квамашу, ЮАР, что политическая сила готова возглавить многие муниципалитеты. Выступление состоялось на заключительном предвыборном мероприятии Sithatha Omasipala перед местными выборами 4 ноября.

Как сообщает TimesLIVE, Зума сказал тысячам участников митинга на стадионе Princess Magogo, что партия «вернет страну» и возьмет землю под свой контроль. Он также заявил, что MK Party готова управлять муниципалитетами, где, по его словам, пришла в упадок система предоставления услуг.

Возвращение после госпитализации

Это было первое публичное появление 84-летнего Зумы после того, как 6 октября он потерял сознание в Умсинзи и был госпитализирован в больницу Netcare St Anne’s в Питермарицбурге. Политик провел там 11 дней и был выписан 17 октября. После этого он оставался под наблюдением и на следующий день пропустил мини-митинг в Умгабабе.

На сцену в Квамашу Зума вышел вместе с женой МаНгемой-Зумой. Он поблагодарил людей, желавших ему выздоровления, и сказал, что чувствовал их молитвы. Политик также заявил, что, когда темнокожие люди голосуют, страной должны управлять темнокожие люди.

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Обещания и опросы

Зума призвал поддержать MK Party избирателей, недовольных перебоями с водо- и электроснабжением. Кандидат партии в 65-м избирательном округе Деррик Мхизе заявил, что в случае прихода партии к власти в муниципалитете Этеквини приоритетом будет бесперебойное снабжение водой и электричеством. Он также пообещал списать долги бедным жителям и людям с просроченной задолженностью.

Согласно последним опросам, приведенным изданием, в Этеквини MK Party имеет 47% поддержки, Демократический альянс — 21%, а Африканский национальный конгресс — 10%. На общенациональном уровне партия, которая впервые участвует в местных выборах, имеет около 12% поддержки.

MK Party была создана в сентябре 2023 года и официально запущена в декабре того же года. На национальных выборах в мае 2024 года она получила 14,6% голосов и 58 мест, став крупнейшей партией в провинции Квазулу-Натал.

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