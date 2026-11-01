来自欧洲和亚洲九个国家的一群朝圣者抵达以色列耶路撒冷老城的雅法门，完成了从雅法港出发的五天旅程。参与者走完了全长111公里的“通往耶路撒冷之路”朝圣路线的部分路段，据《耶路撒冷邮报》报道。

穿越历史遗址的路线

此次旅程的朝圣者来自德国、意大利、印度、韩国、法国、西班牙、英国、奥地利和香港。途中，他们参观了雅法、里雄莱锡安、拉姆拉、泰勒盖泽尔、拉特伦和艾因卡雷姆的历史和宗教场所。

此次朝圣活动由戈兰·赖斯和雅埃尔·塔拉休克-内沃组织，并得到以色列旅游部的支持。该倡议旨在恢复通往耶路撒冷的历史徒步路线，并让游客和该国居民在步行旅行中了解宗教遗产、考古遗址和当地社区。

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旅程结束

旅程在耶路撒冷大卫塔博物馆举行的仪式上结束，参与者获得了Jerushalma朝圣者证书。来自孟买、首次访问耶路撒冷的天主教神父乔尚称，第一次看到城市城墙是朝圣者的一个特殊时刻。

来自香港的朝圣者阿里埃拉表示，参与者每天步行约15公里，走约2.5万步。她还提到组织者在沿途提供的支持。雅埃尔·塔拉休克-内沃表示，这条路线连接了与犹太和基督教历史相关的地点，包括拉特伦的特拉普派修道院、阿布戈什的本笃会团体以及艾因卡雷姆的方济各会圣地。

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