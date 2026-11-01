Grupa pielgrzymów z dziewięciu krajów Europy i Azji dotarła do Bramy Jafskiej na Starym Mieście w Jerozolimie w Izraelu, kończąc pięciodniową podróż z portu w Jafie. Uczestnicy pokonali odcinki 111-kilometrowego szlaku pielgrzymkowego „Droga do Jerozolimy”, informuje Jerusalem Post.

Trasa przez historyczne miejsca

W podróży wzięli udział pielgrzymi z Niemiec, Włoch, Indii, Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Hongkongu. Po drodze odwiedzili historyczne i religijne miejsca w Jafie, Riszon le-Cijjon, Ramli, Tel Gezer, Latrunie i Ein Karem.

Pielgrzymkę zorganizowali Golan Rice i Jael Tarasiuk-Nevo przy wsparciu izraelskiego Ministerstwa Turystyki. Inicjatywa ma na celu odtworzenie historycznych pieszych tras do Jerozolimy oraz umożliwienie turystom i mieszkańcom kraju poznawania dziedzictwa religijnego, zabytków archeologicznych i lokalnych społeczności podczas podróży pieszo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zakończenie podróży

Podróż zakończyła się ceremonią w Muzeum Wieży Dawida w Jerozolimie, gdzie uczestnikom wręczono certyfikaty pielgrzyma Jerushalma. Katolicki ksiądz Joshan z Mumbaju, który po raz pierwszy odwiedził Jerozolimę, nazwał pierwszy widok murów miejskich szczególnym momentem dla pielgrzyma.

Pielgrzymka Ariella z Hongkongu powiedziała, że uczestnicy pokonywali dziennie około 15 kilometrów i robili około 25 tysięcy kroków. Zwróciła również uwagę na wsparcie organizatorów podczas trasy. Według Jael Tarasiuk-Nevo szlak łączy miejsca związane z historią żydowską i chrześcijańską, w tym klasztor trapistów w Latrunie, wspólnotę benedyktyńską w Abu Ghosz oraz franciszkańskie sanktuaria w Ein Karem.

Czytaj nas na