W Korei Południowej prezydent Lee Jae Myung ma 2 listopada wystąpić przed Zgromadzeniem Narodowym w sprawie projektu budżetu państwa na 2027 rok. Oczekuje się, że zaapeluje do sił parlamentarnych z obu obozów o poparcie uchwalenia dokumentu.

Największy budżet

Rząd przedłożył parlamentowi projekt ustawy budżetowej we wrześniu. Przewiduje on łączne wydatki państwowe na poziomie 820,9 bln wonów, czyli 614,5 mld dolarów, co stanowi wzrost o ponad 10% w porównaniu z bieżącym rokiem.

Jak podaje Korea Herald, wzrost wydatków zaproponowano w obliczu oczekiwanego zwiększenia wpływów podatkowych dzięki boomowi w branży półprzewodników.

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Fundusz Przyszłości

Podczas wystąpienia prezydent ma podkreślić potrzebę aktywnych wydatków na stabilizację warunków życia ludności, rozwój branż, które będą przyszłymi motorami wzrostu, oraz zrównoważony rozwój regionalny.

W ramach największego w historii kraju planu budżetowego rząd zamierza również utworzyć Fundusz Przyszłości o wartości 160 bln wonów. Ma on zostać przeznaczony na wsparcie młodych pokoleń oraz rozwój motorów gospodarczych i regionów.

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