W Singapurze na terenie Tanjong Pagar Distripark tymczasowo zawieszono plenerowe wydarzenia muzyczne po skargach mieszkańców pobliskich dzielnic na hałas. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Niezależny kolektyw muzyczny Cream Team, który od 2023 roku organizuje w Distripark taneczne wydarzenia Ice Cream Sundays, 16 października otrzymał od administracji obiektu informację o wprowadzeniu surowszych ograniczeń. Według współzałożyciela kolektywu Jake'a Camacho organizatorom przekazano, że organizowanie wydarzeń w dotychczasowej formule w najbliższym czasie nie będzie możliwe.

Skargi na hałas

Tanjong Pagar Distripark przy Keppel Road należy do firmy Mapletree; na jego terenie znajduje się także Singapurskie Muzeum Sztuki. Mapletree oświadczyła, że głośna muzyka podczas wydarzeń plenerowych może powodować niedogodności dla sąsiadów i okolicznej społeczności. Firma poinformowała, że poprosi najemców i licencjobiorców o tymczasowe powstrzymanie się od wydarzeń, które mogą powodować takie niedogodności.

Według Camacho zespół Ice Cream Sundays otrzymał pierwszą skargę na hałas w sierpniu. Została ona wysłana anonimowym listem do organizatorów i kilku instytucji państwowych; w korespondencji wspomniano również o innych wydarzeniach w Distripark. Ostatnie wydarzenie Ice Cream Sundays przed zawiadomieniem o przerwie odbyło się 3 października za budynkiem 37 — zostało przeniesione dalej od budynków mieszkalnych po drugiej stronie drogi.

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Camacho zaznaczył, że kolektyw zmienił również rozmieszczenie systemów nagłośnieniowych, aby ograniczyć poziom dźwięku w kierunku zabudowy mieszkaniowej, oraz podczas wydarzeń co dwie godziny mierzył poziom hałasu w decybelach.

Poszukiwanie alternatywnych lokalizacji

Organizatorzy określili Distripark jako ważne miejsce ze względu na jego dostępność i pojemność. Wydarzenia Ice Cream Sundays mogą przyciągać od 1 000 do 1 200 uczestników, a przestrzeń parkingowa między budynkami 37 i 39 nadawała się do wydarzeń na taką skalę.

Współzałożyciel Culture SG Vera Suria, której zespół zorganizował w Distripark wydarzenie R&B SoulSet w czerwcu, również podkreślił, że niezależnym organizatorom trudno jest znaleźć podobne pod względem wielkości i lokalizacji miejsca w przystępnej cenie. Cream Team zwraca się obecnie do deweloperów i instytucji państwowych w poszukiwaniu nowych miejsc do organizacji wydarzeń.

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