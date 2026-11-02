В Южной Корее президент Ли Чжэ Мён должен выступить 2 ноября перед Национальным собранием по поводу проекта государственного бюджета на 2027 год. Ожидается, что он призовет парламентские силы двух лагерей поддержать принятие документа.

Крупнейший бюджет

Правительство внесло законопроект о бюджете в парламент в сентябре. Он предусматривает общие государственные расходы на уровне 820,9 трлн вон, или $614,5 млрд, что более чем на 10% превышает показатель текущего года.

Как сообщает Korea Herald, увеличение расходов предложили на фоне ожидаемого роста налоговых поступлений благодаря буму в полупроводниковой отрасли.

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Фонд будущего

Во время обращения президент, как ожидается, подчеркнет необходимость активных расходов для стабилизации условий жизни населения, развития отраслей — будущих драйверов роста и сбалансированного регионального развития.

В рамках крупнейшего в истории страны бюджетного плана правительство также намерено создать Фонд будущего объемом 160 трлн вон. Его планируют направить на поддержку молодых поколений, развитие экономических драйверов и регионов.

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