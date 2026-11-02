В Южной Корее специальная следственная группа провела обыски в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии в Квачхоне, к югу от Сеула, из-за подозрений в незаконной выплате ежемесячных надбавок ее членам. Об этом сообщает Korea Herald.

Обыски у руководства комиссии

По данным группы специального советника Ли Тэ Хана, к операции привлекли 65 человек, в том числе четырех прокуроров. Они обыскали рабочие кабинеты председателя и генерального секретаря Национальной избирательной комиссии.

Следствие подозревает, что комиссия незаконно выплачивала надбавки девяти своим членам якобы для содействия проведению свободных и честных выборов. Общая сумма этих выплат составила 905,8 млн вон, или около 677 тыс. долларов.

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Выплаты с 2020 года

По информации следственной группы, в 2020 году сумма выплат составила 171,5 млн вон. Годовой объем таких выплат превышал порог в 100 млн вон, установленный законом о наказании за действия, наносящие ущерб государственной казне.

Надбавки продолжали выплачивать после того, как Совет аудита и инспекции и Национальное собрание указали на отсутствие правовых оснований для таких выплат. По версии следствия, для них также могли перенаправляться средства, предусмотренные на другие нужды.

Группа Ли Тэ Хана была создана в сентябре для расследования нехватки бюллетеней в день местных выборов 3 июня и других возможных нарушений в работе избирательного органа.

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