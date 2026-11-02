Северная Корея заявила, что ускорит укрепление своего ядерного сдерживания, назвав совместные военные учения США и Южной Кореи Iron Mace репетицией ядерной войны, направленной против КНДР. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на государственное агентство KCNA.

Заявление представителя Трудовой партии

Заявление сделал Ким Чон Сик, заместитель директора одного из отделов правящей Трудовой партии Кореи. По его утверждению, учения Iron Mace продемонстрировали неизменность намерений США подавить Северную Корею с помощью ядерного оружия, а угрозы для КНДР усиливаются.

Ким Чон Сик также заявил, что Iron Mace и другие совместные военные мероприятия Вашингтона и Сеула якобы подтверждают необходимость быстрее наращивать ядерные силы Северной Кореи.

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Учения Iron Mace

По данным военных Южной Кореи, учения Iron Mace продолжались с 29 сентября по 2 октября. Их целью была интеграция ядерных возможностей США с обычными силами Южной Кореи.

Аналитики обратили внимание, что заявление Ким Чон Сика по ядерной политике является необычным, поскольку он — ключевой чиновник, контролирующий разработку и производство ядерных и ракетных средств КНДР. Почетный профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин предположил, что роль чиновника может расширяться на вопросы ядерной и ракетной политики.

Напряженность между двумя Кореями возросла после взрыва мины на границе в сентябре. После этого Пхеньян пригрозил до конца октября возобновить пропагандистское вещание через громкоговорители в направлении Южной Кореи, однако южнокорейские военные 2 ноября заявили, что не имеют подтверждений реализации этой угрозы.

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