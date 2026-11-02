朝鲜称将加速加强核力量——Channel NewsAsia

朝鲜表示将加速加强其核威慑力量，并称美国和韩国举行的“铁锤”联合军事演习是针对朝鲜的核战争预演。据Channel NewsAsia报道，该消息援引朝鲜国家通讯社KCNA。

劳动党代表的声明

该声明由执政的朝鲜劳动党某部门副部长金正植发表。他称，“铁锤”演习表明美国试图使用核武器压制朝鲜的意图没有改变，而朝鲜面临的威胁正在加剧。

金正植还称，“铁锤”以及华盛顿和首尔的其他联合军事活动据称证实，有必要更快地扩充朝鲜核力量。

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“铁锤”演习

据韩国军方消息，“铁锤”演习从9月29日持续至10月2日。其目标是将美国的核能力与韩国的常规部队相整合。

分析人士指出，金正植就核政策发表声明并不寻常，因为他是负责监督朝鲜核能力和导弹能力研发及生产的关键官员。朝鲜大学院大学名誉教授杨茂进认为，这名官员的职责可能会扩大至核政策和导弹政策问题。

9月边境发生地雷爆炸后，两韩之间的紧张局势加剧。此后，平壤威胁将在10月底前恢复通过面向韩国的扩音器进行宣传广播，但韩国军方于11月2日表示，尚未确认这一威胁已被付诸实施。

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