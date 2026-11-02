Korea Północna oświadczyła, że przyspieszy wzmacnianie swojego odstraszania nuklearnego, nazywając wspólne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej Iron Mace próbą wojny nuklearnej wymierzoną w KRLD. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na państwową agencję KCNA.

Oświadczenie przedstawiciela Partii Pracy

Oświadczenie złożył Kim Jong Sik, zastępca dyrektora jednego z wydziałów rządzącej Partii Pracy Korei. Według niego ćwiczenia Iron Mace pokazały niezmienność zamiarów USA, by stłumić Koreę Północną przy użyciu broni jądrowej, a zagrożenia dla KRLD nasilają się.

Kim Jong Sik oświadczył również, że Iron Mace oraz inne wspólne działania wojskowe Waszyngtonu i Seulu rzekomo potwierdzają potrzebę szybszego rozbudowywania północnokoreańskich sił nuklearnych.

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Ćwiczenia Iron Mace

Według południowokoreańskiego wojska ćwiczenia Iron Mace trwały od 29 września do 2 października. Ich celem była integracja amerykańskich zdolności nuklearnych z konwencjonalnymi siłami Korei Południowej.

Analitycy zwrócili uwagę, że oświadczenie Kim Jong Sika dotyczące polityki nuklearnej jest nietypowe, ponieważ jest on kluczowym urzędnikiem nadzorującym rozwój i produkcję północnokoreańskich środków nuklearnych i rakietowych. Yang Moo-jin, profesor emeritus Uniwersytetu Studiów nad Koreą Północną, zasugerował, że rola tego urzędnika może rozszerzać się na kwestie polityki nuklearnej i rakietowej.

Napięcia między obiema Koreami wzrosły po eksplozji miny na granicy we wrześniu. Następnie Pjongjang zagroził, że do końca października wznowi propagandowe transmisje przez głośniki w kierunku Korei Południowej, jednak południowokoreańskie wojsko 2 listopada oświadczyło, że nie ma potwierdzenia realizacji tej groźby.

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