Группа паломников из девяти стран Европы и Азии прибыла к Яффским воротам Старого города Иерусалима в Израиле, завершив пятидневное путешествие из порта Яффы. Участники прошли участки 111-километрового паломнического маршрута «Путь в Иерусалим», сообщает Jerusalem Post.

Маршрут через исторические места

В поездке приняли участие паломники из Германии, Италии, Индии, Южной Кореи, Франции, Испании, Великобритании, Австрии и Гонконга. По пути они посетили исторические и религиозные места в Яффе, Ришон-ле-Ционе, Рамле, Тель-Гезере, Латруне и Эйн-Кареме.

Паломничество организовали Голан Райс и Яэль Тарасюк-Нево при поддержке Министерства туризма Израиля. Инициатива призвана возродить исторические пешие маршруты в Иерусалим и дать туристам и жителям страны возможность знакомиться с религиозным наследием, археологическими памятниками и местными общинами во время пешего путешествия.

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Завершение путешествия

Путешествие завершилось церемонией в Музее Башни Давида в Иерусалиме, где участникам вручили сертификаты паломника Jerushalma. Католический священник Джошан из Мумбаи, впервые посетивший Иерусалим, назвал первый взгляд на городские стены особым моментом для паломника.

Паломница Ариэлла из Гонконга рассказала, что участники ежедневно проходили около 15 километров и делали примерно 25 тысяч шагов. Она также отметила поддержку организаторов во время маршрута. По словам Яэль Тарасюк-Нево, путь объединяет места, связанные с еврейской и христианской историей, в том числе траппистский монастырь в Латруне, бенедиктинскую общину в Абу-Гоше и францисканские святыни в Эйн-Кареме.

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