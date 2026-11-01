Из Северного Дарфура за три дня выехали 1150 человек — Anadolu Agency

В штате Северный Дарфур на западе Судана около 1150 человек покинули четыре деревни в округе Умм-Бар в период с 29 по 31 октября из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции сообщает Anadolu Agency.

Перемещение из четырех деревень

По оценке полевых групп МОМ, люди были перемещены из деревень Музбат, Орери, Тари и Умм-Хараз. Часть пострадавших семей переехала в другие места в пределах округа Умм-Бар, а другие пересекли границу с Чадом.

В организации отметили, что ситуация с безопасностью в районе остается очень напряженной и нестабильной. Ранее МОМ сообщала, что 24 октября из трех деревень в округе Умм-Бар были перемещены 895 человек.

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Вооруженный конфликт в Судане

С апреля 2023 года в Судане продолжаются бои между Силами быстрого реагирования и суданской армией после спора об интеграции военизированного формирования в состав вооруженных сил.

По данным агентства, конфликт унес жизни десятков тысяч человек и привел к перемещению 13 миллионов человек. Силы быстрого реагирования контролируют пять штатов Дарфура, хотя части Северного и Западного Дарфура остаются под контролем армии. Армия также удерживает большинство других штатов страны, включая столицу Хартум.

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