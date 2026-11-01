1 150 osób opuściło Północny Darfur w trzy dni — Anadolu Agency

W stanie Północny Darfur w zachodnim Sudanie około 1 150 osób opuściło cztery wsie w okręgu Umm Bar w dniach 29–31 października z powodu pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

Przesiedlenie z czterech wsi

Według oceny zespołów terenowych IOM ludzie zostali przesiedleni ze wsi Muzbat, Oreri, Tari i Umm-Kharaz. Część dotkniętych tym rodzin przeniosła się do innych miejsc w obrębie okręgu Umm Bar, a inni przekroczyli granicę z Czadem.

Organizacja zaznaczyła, że sytuacja bezpieczeństwa w tym rejonie pozostaje bardzo napięta i niestabilna. Wcześniej IOM informowała, że 24 października z trzech wsi w okręgu Umm Bar przesiedlono 895 osób.

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Konflikt zbrojny w Sudanie

Od kwietnia 2023 roku w Sudanie trwają walki między Siłami Szybkiego Wsparcia a sudańską armią po sporze dotyczącym integracji formacji paramilitarnej z siłami zbrojnymi.

Według agencji konflikt pochłonął życie dziesiątek tysięcy osób i doprowadził do przesiedlenia 13 milionów ludzi. Siły Szybkiego Wsparcia kontrolują pięć stanów Darfuru, choć części Północnego i Zachodniego Darfuru pozostają pod kontrolą armii. Armia kontroluje także większość pozostałych stanów kraju, w tym stolicę, Chartum.

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