在澳大利亚，瓦贾-瓦贾社群成员维维安娜-李·沃森在昆士兰州中部家乡伍拉宾达举办免费的传统编织工作坊。参加者还会进行串珠制作、制作首饰和绘画。

据澳大利亚广播公司新闻报道，沃森在六年半前、于当地一家妇女庇护所工作时开始学习编织。起初，她同意制作一条手链，并在接下来的一天内编成了一个篮子。今年早些时候，她辞去了稳定的全职工作，以专注于自己的事业。

交流空间

这些活动已成为当地女性不仅可以学习这门手艺、也可以交流的场所。伍拉宾达居民安妮·阿塞表示，如果参加者不想进行创作，也可以只是来聊天。她说，在这些聚会中没有人会评判任何人。

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维罗妮卡·约翰逊今年从棕榈岛搬到伍拉宾达。她说，工作坊帮助她结识了新朋友，并在交流中变得更加开放。该镇另一位居民帕特里夏·兰金认为，传承手艺和传统有助于人们记住自己的出身，并感受到自身的重要性。

向儿童传承传统

澳大利亚原住民的编织技艺已有数万年的历史。原住民的祖先用芦苇、树皮和植物制作篮子、袋子、网和捕鱼陷阱。对沃森而言，编织成为一种重新连接的方式，不仅让她与瓦贾-瓦贾传承恢复联系，也让她与海湾地区的马尤-亚皮文化以及自己托雷斯海峡岛民的根源恢复联系。

沃森向不同年龄的人传授这门手艺，其中包括她七岁和十岁的两个女儿。她的大女儿最近接到当地卫生服务机构一名工作人员订购编织耳环的订单。

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