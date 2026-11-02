《台北时报》：台湾扩大高中本土语言教学补贴

据《台北时报》报道，台湾教育部自8月1日起追溯扩大对公立高级中学本土语言教学项目的补贴。地方政府将可根据其管辖范围内学校数量，每年获得30万至90万新台币。

这笔资金用于支付语言教学辅助人员的薪酬、教师培训和认证，以及购买教学材料。教师的时薪必须与公立学校兼职教师和代课教师的薪酬标准一致。

教师补贴

开设本土语言项目的学校可获得用于支付教师时薪、交通费用以及与就业相关的保险缴费和医疗保险的资金。年度交通费用补偿为每人2000至1万新台币，具体取决于教师是在相关管辖区内还是区外工作，以及其任教学校的数量。

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在四个或以上行政区授课的教师将获得8000新台币；若其中至少一个行政区依法被认定为偏远地区，还将额外获得2000新台币。交通补偿不适用于原住民族语言教师，该群体适用单独的项目。

材料和教育考察

K-12教育行政机构还将向教育工作者提供补贴，用于参加中级或高级语言教学证书考试。已获得语言教学证书并在去年授课的教师，可获得最多1万新台币，用于教学材料、学生奖励和其他设备。

该项目下单所学校获得的援助总额每年上限为5万新台币。最多3万新台币可用于与当地文化、遗产地、艺术和环境相关的出行，或用于教育工作者的专业培训。

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