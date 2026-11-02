Ministerstwo Edukacji Tajwanu z mocą wsteczną od 1 sierpnia rozszerzyło dotacje na programy nauczania języków lokalnych w publicznych szkołach średnich, podaje Taipei Times. Władze lokalne będą mogły co roku otrzymywać od 300 tys. do 900 tys. dolarów tajwańskich, w zależności od liczby szkół znajdujących się w ich jurysdykcji.

Finansowanie przewidziano na wynagrodzenia personelu pomocniczego do nauczania języków, przygotowanie i certyfikację nauczycieli, a także zakup materiałów dydaktycznych. Stawka godzinowa nauczycieli musi odpowiadać stawkom nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze oraz nauczycieli zastępujących w szkołach publicznych.

Wypłaty dla nauczycieli

Szkoły prowadzące programy języków lokalnych mogą otrzymać środki na godzinowe wynagrodzenia nauczycieli, ich koszty transportu, a także składki ubezpieczeniowe związane z zatrudnieniem i ubezpieczenie zdrowotne. Roczna rekompensata kosztów podróży będzie wynosić od 2 tys. do 10 tys. dolarów tajwańskich na osobę — w zależności od tego, czy nauczyciel pracuje w granicach czy poza granicami danej jurysdykcji, a także od liczby szkół, w których uczy.

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Osoby uczące w czterech lub większej liczbie okręgów administracyjnych otrzymają 8 tys. dolarów tajwańskich, a dodatkowe 2 tys. — jeśli co najmniej jeden z okręgów jest prawnie uznany za odległy. Rekompensaty kosztów podróży nie obejmują nauczycieli języków rdzennych ludów, dla których obowiązuje odrębny program.

Materiały i wyjazdy edukacyjne

Administracja Edukacji K-12 będzie także przyznawać pedagogom dotacje na przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych z nauczania języków na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Nauczyciele, którzy uzyskali certyfikaty do nauczania języków i prowadzili zajęcia w ubiegłym roku, mogą otrzymać do 10 tys. dolarów tajwańskich na materiały dydaktyczne, zachęty dla uczniów i inny sprzęt.

Łączna kwota pomocy dla jednej szkoły w ramach programu jest ograniczona do 50 tys. dolarów tajwańskich rocznie. Do 30 tys. dolarów tajwańskich może zostać przeznaczone na wyjazdy związane z lokalną kulturą, obiektami dziedzictwa, sztuką i środowiskiem lub na doskonalenie zawodowe pedagogów.

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