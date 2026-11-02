Министерство образования Тайваня задним числом с 1 августа расширило субсидии на программы преподавания местных языков в государственных старших школах, сообщает Taipei Times. Местные органы власти смогут ежегодно получать от 300 тыс. до 900 тыс. тайваньских долларов в зависимости от количества школ в их юрисдикции.

Финансирование предусмотрено для оплаты труда вспомогательного персонала для преподавания языков, подготовки и сертификации преподавателей, а также приобретения учебных материалов. Почасовая оплата труда преподавателей должна соответствовать ставкам учителей с неполной занятостью и учителей-заместителей в государственных школах.

Выплаты преподавателям

Школы, в которых действуют программы местных языков, могут получить средства на почасовую оплату работы преподавателей, их транспортные расходы, а также страховые взносы, связанные с трудоустройством, и медицинское страхование. Годовая компенсация расходов на проезд составит от 2 тыс. до 10 тыс. тайваньских долларов на человека — в зависимости от того, работает ли преподаватель в пределах или за пределами соответствующей юрисдикции, а также от количества школ, где он преподает.

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Те, кто преподает в четырех или более административных районах, будут получать 8 тыс. тайваньских долларов, а еще 2 тыс. — если как минимум один из районов юридически определен как удаленный. Компенсации проезда не распространяются на преподавателей языков коренных народов, для которых действует отдельная программа.

Материалы и образовательные поездки

Администрация образования K-12 также будет предоставлять педагогам субсидии для сдачи экзаменов на сертификат преподавания языков среднего или продвинутого уровня. Учителя, получившие сертификаты на преподавание языков и проводившие занятия в прошлом году, могут получить до 10 тыс. тайваньских долларов на учебные материалы, поощрения для учеников и другое оборудование.

Общая сумма помощи для одной школы в рамках программы ограничена 50 тыс. тайваньских долларов в год. До 30 тыс. тайваньских долларов может быть направлено на поездки, связанные с местной культурой, объектами наследия, искусством и окружающей средой, или на профессиональное обучение педагогов.

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