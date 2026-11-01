В Новом Южном Уэльсе стартовал выкуп оружия — ABC News Australia

В австралийском штате Новый Южный Уэльс началась 12-месячная программа выкупа огнестрельного оружия у лицензированных владельцев. Она является частью общенациональной схемы, которую премьер-министр Австралии Энтони Албанезе объявил после террористического нападения в Бонди. Пока к программе согласились присоединиться только Новый Южный Уэльс и Австралийская столичная территория, тогда как Западная Австралия провела собственный выкуп оружия в 2024 году, сообщает ABC News Australia.

Лимиты для владельцев оружия

Одним из факторов, которые будут влиять на спрос в рамках программы, являются лимиты на количество единиц оружия, находящихся в собственности одного человека. Для охотников-любителей лимит составляет четыре единицы. Спортивные стрелки, фермеры, специалисты по контролю позвоночных вредителей и другие профессиональные категории смогут владеть до 10 единиц оружия.

Эти лимиты уже применяются к тем, кто хочет приобрести новое оружие, однако для нынешних владельцев они еще не формализованы. Владельцы пока не обязаны сдавать оружие, поскольку власти завершают подготовку правил, в том числе касающихся возможных исключений. Для охотников-любителей исключения не планируются.

В то же время правительство предлагает механизм, по которому отдельным владельцам могут разрешить сохранить более 10 единиц оружия с согласия комиссара полиции. Министр полиции штата Ясмин Кэтли в качестве примеров назвала фермеров, имеющих несколько хозяйств, и спортсменов высокого уровня, которым для соревнований может потребоваться разное оружие.

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Как будет работать выкуп

Зарегистрированные владельцы, желающие присоединиться к программе, должны забронировать прием через сайт NSW Police Gun Safe. Сейчас запись доступна в шести полицейских участках — в Даббо, Гриффите, Графтоне, Пенрите, Сазерленде и Нареллане. По словам Кэтли, все доступные записи уже заполнены. В начале декабря бронирование планируют открыть еще в 34 участках.

На первом этапе участники могут получить от 450 до 1000 австралийских долларов в зависимости от типа сданного оружия. На втором этапе в следующем году за более ценные экземпляры планируют выплачивать до 10 тысяч австралийских долларов, однако детали этого этапа еще не определены.

Противники программы, в том числе фермеры и оппозиционные политики, критикуют ее. Коалиция пообещала отменить лимиты для фермеров и спортивных стрелков в случае победы на выборах. Лидер One Nation в штате Майк Ньюман также заявил о намерении отменить и лимиты, и саму программу выкупа.

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