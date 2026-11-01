W Nowej Południowej Walii ruszył wykup broni — ABC News Australia

W australijskim stanie Nowa Południowa Walia rozpoczął się 12-miesięczny program wykupu broni palnej od licencjonowanych właścicieli. Jest on częścią ogólnokrajowego programu, który premier Australii Anthony Albanese ogłosił po ataku terrorystycznym w Bondi. Dotychczas zgodę na udział w programie wyraziły tylko Nowa Południowa Walia i Australijskie Terytorium Stołeczne, podczas gdy Australia Zachodnia przeprowadziła własny wykup broni w 2024 roku, informuje ABC News Australia.

Limity dla właścicieli broni

Jednym z czynników, które będą wpływać na zainteresowanie programem, są limity liczby sztuk broni, które może posiadać jedna osoba. Dla myśliwych amatorów limit wynosi cztery sztuki. Strzelcy sportowi, rolnicy, specjaliści od kontroli kręgowych szkodników oraz inne kategorie zawodowe będą mogli posiadać do 10 sztuk broni.

Limity te są już stosowane wobec osób, które chcą kupić nową broń, jednak nie zostały jeszcze sformalizowane dla obecnych właścicieli. Właściciele nie są jeszcze zobowiązani do oddawania broni, ponieważ władze kończą przygotowywanie przepisów, w tym dotyczących możliwych wyjątków. Dla myśliwych amatorów nie planuje się wyjątków.

Jednocześnie rząd proponuje mechanizm, zgodnie z którym niektórym właścicielom może zostać zezwolone na zachowanie ponad 10 sztuk broni za zgodą komisarza policji. Ministerka policji stanowej Yasmin Catley jako przykłady wskazała rolników posiadających kilka gospodarstw oraz sportowców wysokiego poziomu, którzy mogą potrzebować różnej broni do zawodów.

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Jak będzie działał wykup

Zarejestrowani właściciele, którzy chcą przystąpić do programu, muszą zarezerwować wizytę za pośrednictwem strony NSW Police Gun Safe. Obecnie zapisy są dostępne na sześciu posterunkach policji: w Dubbo, Griffith, Grafton, Penrith, Sutherland i Narellan. Według Catley wszystkie dostępne terminy zostały już zarezerwowane. Na początku grudnia planowane jest otwarcie zapisów na kolejnych 34 posterunkach.

W pierwszym etapie uczestnicy mogą otrzymać od 450 do 1000 dolarów australijskich, w zależności od rodzaju oddanej broni. W drugim etapie w przyszłym roku za cenniejsze egzemplarze planowane są wypłaty do 10 tys. dolarów australijskich, jednak szczegóły tego etapu nie zostały jeszcze ustalone.

Przeciwnicy programu, w tym rolnicy i politycy opozycji, krytykują go. Koalicja obiecała znieść limity dla rolników i strzelców sportowych w przypadku wygranej w wyborach. Lider One Nation w stanie Mike Newman również oświadczył, że zamierza znieść zarówno limity, jak i sam program wykupu.

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