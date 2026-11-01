新南威尔士州启动枪支回购计划——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚新南威尔士州已启动一项为期12个月、面向持证枪支所有者的枪支回购计划。这是澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在邦迪发生恐怖袭击后宣布的全国性计划的一部分。目前，只有新南威尔士州和澳大利亚首都领地同意参与该计划，而西澳大利亚州已于2024年实施了自己的枪支回购计划，澳大利亚广播公司新闻报道。

枪支所有者限额

影响该计划需求的因素之一，是个人可持有枪支数量的限额。业余猎人的限额为四支枪。运动射击者、农民、脊椎动物害兽防治专业人员及其他专业类别人士最多可持有10支枪。

这些限额已经适用于希望购买新枪支的人，但尚未对现有所有者正式确定。由于当局正在完成相关规则的制定，包括有关可能豁免的规定，所有者目前尚未被要求交出枪支。业余猎人不计划获得豁免。

同时，政府提出了一项机制，根据该机制，经警察总监批准，个别所有者可被允许保留超过10支枪。州警察部长亚斯明·凯特利举例称，拥有多个农场的农民，以及可能需要不同枪支参加比赛的高水平运动员，都可能属于这一情况。

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回购将如何进行

希望参与该计划的注册所有者必须通过NSW Police Gun Safe网站预约。目前，可在六个警察局预约，分别位于达博、格里菲斯、格拉夫顿、彭里斯、萨瑟兰和纳雷兰。凯特利表示，所有可预约名额均已满。计划于12月初在另外34个警察局开放预约。

在第一阶段，参与者根据交出枪支的类型，可获得450至1000澳元。明年第二阶段计划为更有价值的枪支支付最高1万澳元，但该阶段的细节尚未确定。

包括农民和反对派政治人士在内的该计划反对者对其提出批评。联盟党承诺，如果在选举中获胜，将取消针对农民和运动射击者的限额。该州一国党领袖迈克·纽曼也表示，打算取消限额以及回购计划本身。

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