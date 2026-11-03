Военные Тайваня заявили, что хотят приобрести 1320 ударных надводных беспилотных аппаратов одноразового применения. Местные и иностранные компании представили морские дроны на выставке в Тайнане, соревнуясь за долю государственных инвестиций в безэкипажные системы для сдерживания Китая, сообщает The Japan Times.

Планы закупок

Тайваньские военные также намерены приобрести более 1400 беспилотников для прибрежного наблюдения и разведки, а также более 200 тысяч прибрежных ударных дронов. Тайвань вкладывает миллиарды долларов в воздушные и морские беспилотные системы на фоне усиления военного давления со стороны Китая.

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Демонстрация в Тайнане

На Taiwan Marine Tech and Unmanned Robotics Expo продемонстрировали, в частности, надводный беспилотный аппарат Ghostwake, который выполнил скоростной маневр на воде. Его разработала американская компания STR8 Industries, а производят аппарат на Тайване.

Тайвань располагает возможностями для производства высокотехнологичных морских дронов, однако также стремится сотрудничать с иностранными компаниями, чьи системы испытаны в боевых условиях.

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