Тайвань хоче придбати 1320 ударних морських дронів — The Japan Times

Військові Тайваню заявили, що хочуть придбати 1320 ударних надводних безпілотних апаратів одноразового застосування. Місцеві та іноземні компанії представили морські дрони на виставці у Тайнані, змагаючись за частку державних інвестицій у безекіпажні системи для стримування Китаю, повідомляє The Japan Times.

Плани закупівель

Тайванські військові також мають намір придбати понад 1400 безпілотників для прибережного спостереження та розвідки, а також більш як 200 тисяч прибережних ударних дронів. Тайвань вкладає мільярди доларів у повітряні й морські безпілотні системи на тлі посилення військового тиску з боку Китаю.

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Демонстрація у Тайнані

На Taiwan Marine Tech and Unmanned Robotics Expo продемонстрували, зокрема, надводний безпілотний апарат Ghostwake, який виконав швидкісний маневр на воді. Його розробила американська компанія STR8 Industries, а виробляють апарат на Тайвані.

Тайвань має можливості для виробництва високотехнологічних морських дронів, однак прагне співпрацювати й з іноземними компаніями, чиї системи випробувані в бойових умовах.

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