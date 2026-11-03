Tajwan chce kupić 1320 uderzeniowych dronów morskich — The Japan Times

Wojsko Tajwanu oświadczyło, że chce kupić 1320 jednorazowych uderzeniowych bezzałogowych jednostek nawodnych. Lokalne i zagraniczne firmy zaprezentowały drony morskie na wystawie w Tainanie, rywalizując o udział w państwowych inwestycjach w systemy bezzałogowe mające odstraszać Chiny — informuje The Japan Times.

Plany zakupowe

Tajwańskie wojsko zamierza również kupić ponad 1400 dronów do obserwacji i rozpoznania wybrzeża, a także ponad 200 tysięcy przybrzeżnych dronów uderzeniowych. Tajwan inwestuje miliardy dolarów w powietrzne i morskie systemy bezzałogowe w obliczu nasilającej się presji wojskowej ze strony Chin.

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Demonstracja w Tainanie

Na Taiwan Marine Tech and Unmanned Robotics Expo zaprezentowano między innymi bezzałogową jednostkę nawodną Ghostwake, która wykonała szybki manewr na wodzie. Została ona opracowana przez amerykańską firmę STR8 Industries, a jest produkowana na Tajwanie.

Tajwan ma możliwości produkcji zaawansowanych technologicznie dronów morskich, jednak dąży także do współpracy z zagranicznymi firmami, których systemy zostały przetestowane w warunkach bojowych.

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