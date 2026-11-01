Верховный суд Непала обязал правительство в течение трёх месяцев ввести нормативную базу для контролируемого коммерческого выращивания и производства каннабиса в медицинских, научных, сельскохозяйственных, садоводческих и промышленных целях. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Лицензирование и контроль

Суд обязал власти разработать правила, стандарты и процедуры для исполнения Закона о контроле над наркотическими веществами 1976 года. Новые положения должны урегулировать лицензирование выращивания, производства, переработки, хранения, использования, продажи, распространения, импорта и экспорта каннабиса для определённых целей.

Решение 18 мая 2025 года вынесла коллегия судей Нахакул Субеди и Тил Прасад Шрестха по иску адвоката Сароджа Адхикари и других заявителей. Полный текст вердикта был недавно опубликован.

Суд отметил, что правительство длительное время не использовало предоставленные ему полномочия для разработки правил, необходимых для практического применения закона. По мнению суда, это препятствовало регулированию выращивания и использования каннабиса.

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Рекреационное использование отдельно

Верховный суд подчеркнул, что механизм должен предусматривать строгий надзор: разрешать лицензированное выращивание и производство и одновременно предотвращать незаконное выращивание, производство, изготовление и распространение.

Правила должны соответствовать национальному законодательству и Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, в частности её положениям о контроле и надзоре за культивированием каннабиса.

Относительно рекреационного употребления каннабиса суд отметил, что действующее законодательство прямо его не предусматривает. Суд обратил внимание офиса премьер-министра и Совета министров на необходимость более широких консультаций с экспертами и заинтересованными сторонами перед возможными изменениями в закон с учётом социального, экономического и культурного контекста Непала.

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