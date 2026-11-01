尼泊尔最高法院责令政府在三个月内建立监管框架，以规范用于医疗、科研、农业、园艺和工业目的的大麻受控商业种植和生产。据《加德满都邮报》报道。

许可与监管

法院责成当局制定规则、标准和程序，以执行1976年《麻醉药品管制法》。新规定应规范为特定目的进行的大麻种植、生产、加工、储存、使用、销售、分销、进口和出口的许可。

2025年5月18日，法官纳哈库尔·苏贝迪和蒂尔·普拉萨德·什雷斯塔组成的合议庭，就律师萨罗杰·阿迪卡里及其他申请人提出的诉讼作出了这一裁决。判决全文于近日公布。

法院指出，政府长期未行使其被赋予的权力，制定实施该法律所需的规则。法院认为，这阻碍了对大麻种植和使用的监管。

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娱乐性使用另行处理

最高法院强调，该机制必须 предусматри严格监管：允许持牌种植和生产，同时防止非法种植、生产、制造和分销。

相关规则必须符合国内法律以及1961年《联合国麻醉品单一公约》，特别是其中关于大麻种植控制和监管的规定。

对于娱乐性使用大麻，法院指出，现行法律没有明确作出规定。法院提请总理办公室和部长会议注意，在可能修改法律之前，有必要与专家和利益相关方开展更广泛的协商，并考虑尼泊尔的社会、经济和文化背景。

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