Sąd Najwyższy Nepalu zobowiązał rząd do wprowadzenia w ciągu trzech miesięcy ram regulacyjnych dotyczących kontrolowanej komercyjnej uprawy i produkcji konopi indyjskich do celów medycznych, naukowych, rolniczych, ogrodniczych i przemysłowych. Poinformował o tym Kathmandu Post.

Licencjonowanie i kontrola

Sąd zobowiązał władze do opracowania zasad, standardów i procedur wdrażania ustawy o kontroli środków odurzających z 1976 roku. Nowe przepisy mają regulować licencjonowanie uprawy, produkcji, przetwarzania, przechowywania, używania, sprzedaży, dystrybucji, importu i eksportu konopi indyjskich do określonych celów.

Decyzję 18 maja 2025 roku wydał skład sędziowski Nahakul Subedi i Til Prasad Shrestha po pozwie złożonym przez prawnika Saroja Adhikariego oraz innych wnioskodawców. Pełny tekst wyroku opublikowano niedawno.

Sąd zaznaczył, że rząd przez długi czas nie korzystał z przyznanych mu uprawnień do opracowania zasad niezbędnych do praktycznego stosowania ustawy. Zdaniem sądu utrudniało to regulowanie uprawy i używania konopi indyjskich.

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Używanie rekreacyjne osobno

Sąd Najwyższy podkreślił, że mechanizm musi przewidywać ścisły nadzór: zezwalać na licencjonowaną uprawę i produkcję, a jednocześnie zapobiegać nielegalnej uprawie, produkcji, wytwarzaniu i dystrybucji.

Zasady muszą być zgodne z krajowym ustawodawstwem oraz Jednolitą konwencją ONZ o środkach odurzających z 1961 roku, w tym z jej postanowieniami dotyczącymi kontroli i nadzoru nad uprawą konopi indyjskich.

W kwestii rekreacyjnego używania konopi indyjskich sąd zaznaczył, że obowiązujące prawo wyraźnie tego nie przewiduje. Sąd zwrócił uwagę Biura Premiera i Rady Ministrów na potrzebę szerszych konsultacji z ekspertami i zainteresowanymi stronami przed ewentualnymi zmianami w ustawie, z uwzględnieniem społecznego, gospodarczego i kulturowego kontekstu Nepalu.

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