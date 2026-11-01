洛德瓦尔管道故障后恢复供水 — Nation Kenya

肯尼亚洛德瓦尔市的公用事业公司 Turkana Urban Water and Sewerage Company 表示，在完成紧急维修后已恢复供水。该公司称，在管网压力恢复期间，供水完全稳定可能需要长达48小时，Nation Kenya报道。

长期供水中断

洛德瓦尔居民，包括卡纳姆凯梅尔地区的居民，报告了长期供水中断。家庭、出租住房、酒店、住宿设施和政府机构连续数日没有自来水。部分居民和企业被迫使用运水车。

卡纳姆凯梅尔代表詹姆斯·伊凯尼表示，一些居民数周来一直没有可靠的供水。在致TUWASCO管理层和县水务部门的呼吁中，他要求公开解释供水中断的原因，包括是否可能与Kenya Power的账单、泵站断电或用户未缴水费有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

故障与破坏行为

TUWASCO负责人凯利·莱穆亚驳回了有关供水中断是由Kenya Power因欠费断电导致的说法。他表示，原因包括老旧管道发生重大爆裂、劣质管道频繁故障，其中包括从纳普地下含水层至纳沃伊托龙村路段的管道问题，以及配水网络遭到破坏。

卡纳姆凯梅尔居民马克·梅凯德表示，不明人员进入住宅庭院，盗走水龙头和阀门。他说，这加剧了供水问题。TUWASCO提议在所有钻井处安装太阳能系统，更换纳沃伊托龙和卡瓦拉塞地区存在问题的管道，并在纳普增钻水井。

关注我们在