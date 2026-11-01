W Lodwar przywrócono dostawy wody po awariach rur — Nation Kenya

W mieście Lodwar w Kenii przedsiębiorstwo komunalne Turkana Urban Water and Sewerage Company poinformowało o przywróceniu dostaw wody po awaryjnych naprawach. Pełna stabilizacja dostaw wody może potrwać do 48 godzin, zanim w sieci zostanie przywrócone ciśnienie — informuje Nation Kenya.

Długotrwałe przerwy w dostawach wody

Mieszkańcy Lodwar, w tym dzielnicy Kanamkemer, zgłaszali długotrwałe przerwy w dostawach. Gospodarstwa domowe, wynajmowane mieszkania, hotele, obiekty noclegowe i instytucje państwowe przez kilka dni pozostawały bez bieżącej wody. Część mieszkańców i przedsiębiorstw była zmuszona korzystać z beczkowozów.

Przedstawiciel Kanamkemer James Ikeni oświadczył, że niektórzy mieszkańcy nie mieli niezawodnych dostaw wody przez kilka tygodni. W wystąpieniu do kierownictwa TUWASCO i okręgowego ministerstwa usług wodnych poprosił o publiczne wyjaśnienie przyczyn przerw, w tym czy mogły być one związane z rachunkami Kenya Power, odcięciem energii elektrycznej dla pomp lub nieopłaconymi rachunkami odbiorców za wodę.

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Awarie i wandalizm

Szef TUWASCO Kelly Lemuya odrzucił twierdzenia, że przerwy spowodowało odcięcie energii elektrycznej przez Kenya Power z powodu zadłużenia. Według niego przyczynami były poważne pęknięcia starego rurociągu, częste awarie niskiej jakości rur, w tym na odcinku między warstwą wodonośną Napuu a wsią Navoitorong, a także wandalizm sieci dystrybucyjnych.

Mieszkaniec Kanamkemer Mark Mekede powiedział, że nieznane osoby wchodziły na posesje mieszkalne i kradły krany oraz zawory wodociągowe. Według niego pogarszało to sytuację z dostawami wody. TUWASCO proponuje zainstalowanie systemów solarnych przy wszystkich odwiertach, wymianę problematycznych rur w rejonach Navoitorong i Kavalase, a także wykonanie dodatkowych odwiertów w Napuu.

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