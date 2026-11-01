В городе Лодвар в Кении коммунальная компания Turkana Urban Water and Sewerage Company заявила о восстановлении водоснабжения после аварийных ремонтов. Полная стабилизация подачи воды может занять до 48 часов, пока в сети восстановится давление, сообщает Nation Kenya.

Длительные перебои с водой

Жители Лодвара, в частности района Канамкемер, сообщали о длительных перебоях. Домохозяйства, арендное жилье, гостиницы, объекты размещения и государственные учреждения по несколько дней оставались без проточной воды. Часть жителей и предприятий была вынуждена пользоваться водовозами.

Представитель Канамкемера Джеймс Икени заявил, что некоторые жители не имели надежного водоснабжения в течение нескольких недель. В обращении к руководству TUWASCO и окружному министерству водных услуг он попросил публично объяснить причины перебоев, в том числе могли ли они быть связаны со счетами Kenya Power, отключением электроэнергии для насосов или неоплаченными счетами потребителей за воду.

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Аварии и вандализм

Руководитель TUWASCO Келли Лемуя отверг утверждения, что перебои были вызваны отключением электроэнергии компанией Kenya Power из-за задолженности. По его словам, причинами стали крупные прорывы на старом трубопроводе, частые неисправности некачественных труб, в том числе на участке между водоносным горизонтом Напуу и деревней Навойторонг, а также вандализм распределительных сетей.

Житель Канамкемера Марк Мекеде заявил, что неизвестные проникали на жилые дворы и похищали водопроводные краны и задвижки. По его словам, это ухудшало ситуацию с водоснабжением. TUWASCO предлагает установить солнечные системы на всех скважинах, заменить проблемные трубы в районах Навойторонг и Каваласе, а также пробурить дополнительные скважины в Напуу.

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