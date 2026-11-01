以色列高等法院发布附条件命令，要求国家机构说明，为何不应尽快采取具体措施，确保约旦河谷南部巴勒斯坦贝都因人社区拉斯艾因阿尔奥贾安全返回。居民表示，他们约九个月前因定居者暴力而离开家园。

据《耶路撒冷邮报》报道，法院要求当局说明，为何不应限制以色列人进入该社区的居住区域，除非其进入已与居民协调。相关事项还包括可能清除非法前哨点、封闭或拆除附近未经许可修建的道路，以及居民返回期间和返回后的安全措施。

答复须于12月1日前提交

最高法院院长伊茨哈克·阿米特以及法官达芙娜·巴拉克-埃雷兹和耶希埃尔·卡舍尔，在听证会后发布了这一附条件命令。被告须在12月1日前提交经宣誓的书面说明。此案的下一次听证会计划在12月上半月举行。

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以色列当局承认有义务保护该社区居民，并表示准备协调他们的返回。但同时，当局称无法在那里部署常驻安全部队，并对不受其控制的民间警卫参与一事表示保留。

六名居民提交了请愿书

2025年3月，六名社区居民和和平倡议发展中心提交了请愿书。原告在请愿书中称，他们遭受了数月的骚扰、牧场被占、基础设施受损和牲畜被盗，并将这些情况与邻近定居者前哨点的建立和扩张联系起来。

根据法院裁决中引述的原告陈述，最终约有110个家庭、逾1000人离开了该社区。他们称已在这一地区生活约70年。法院指出，鉴于此前发生的事件，居民担心军方撤离后再次发生暴力并非毫无根据。

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