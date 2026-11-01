Высокий суд справедливости Израиля издал условный приказ, обязав государственные органы объяснить, почему они не должны как можно скорее принять конкретные меры для безопасного возвращения палестинской бедуинской общины Рас-Эйн-аль-Ауджа в южной части Иорданской долины. По словам жителей, они покинули свои дома около девяти месяцев назад из-за насилия со стороны поселенцев.

Как сообщает Jerusalem Post, суд предложил властям объяснить, почему не следует ограничить доступ израильтян на жилую территорию общины, за исключением тех, чей въезд согласован с жителями. Также речь идет о возможной эвакуации незаконных форпостов, перекрытии или сносе построенной без разрешения дороги поблизости и мерах безопасности во время возвращения людей и после него.

Ответ необходимо подать до 1 декабря

Условный приказ после слушания издали председатель Верховного суда Ицхак Амит и судьи Дафна Барак-Эрез и Йехиэль Кашер. Ответчики должны представить письменные объяснения под присягой до 1 декабря. Следующее слушание по делу планируется провести в первой половине декабря.

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Израильские власти признали обязанность защищать жителей общины и заявили о готовности координировать их возвращение. В то же время они сообщали, что не могут разместить там постоянные силы безопасности, а также выражали оговорки относительно участия гражданских охранников, которые не находились бы под их контролем.

Иск подали шесть жителей

Петицию в марте 2025 года подали шесть жителей общины и Центр развития мирных инициатив. В ней истцы заявили о многомесячных преследованиях, захвате пастбищ, повреждении инфраструктуры и похищении скота, которые они связывают с созданием и расширением соседних поселенческих форпостов.

Согласно изложению истцов, приведенному в судебном решении, общину в конечном итоге покинули около 110 семей — более 1 тыс. человек. Они утверждают, что жили в этой местности около 70 лет. Суд отметил, что опасения жителей относительно нового насилия после ухода военных, с учетом предыдущих событий, не являются безосновательными.

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