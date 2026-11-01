Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Izraela wydał nakaz warunkowy, zobowiązując organy państwowe do wyjaśnienia, dlaczego nie powinny jak najszybciej podjąć konkretnych działań na rzecz bezpiecznego powrotu palestyńskiej społeczności beduińskiej Ras Ein al-Auja w południowej części Doliny Jordanu. Według mieszkańców opuścili oni swoje domy około dziewięć miesięcy temu z powodu przemocy ze strony osadników.

Jak podaje Jerusalem Post, sąd zaproponował władzom wyjaśnienie, dlaczego nie należy ograniczyć Izraelczykom dostępu do obszaru mieszkalnego społeczności, z wyjątkiem osób, których wjazd zostanie uzgodniony z mieszkańcami. Chodzi również o możliwą ewakuację nielegalnych posterunków, zablokowanie lub rozbiórkę wybudowanej bez zezwolenia drogi w pobliżu oraz środki bezpieczeństwa podczas powrotu ludzi i po nim.

Odpowiedź należy złożyć do 1 grudnia

Nakaz warunkowy po rozprawie wydali prezes Sądu Najwyższego Icchak Amit oraz sędziowie Dafna Barak-Erez i Jechiel Kaszer. Pozwani muszą przedłożyć pisemne wyjaśnienia pod przysięgą do 1 grudnia. Kolejną rozprawę w sprawie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie grudnia.

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Władze Izraela uznały obowiązek ochrony mieszkańców społeczności i oświadczyły, że są gotowe koordynować ich powrót. Jednocześnie informowały, że nie mogą rozmieścić tam stałych sił bezpieczeństwa, a także wyrażały zastrzeżenia wobec udziału cywilnych strażników, którzy nie podlegaliby ich kontroli.

Pozew złożyło sześciu mieszkańców

Petycję w marcu 2025 roku złożyło sześciu mieszkańców społeczności oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Pokojowych. Powodowie wskazali w niej na wielomiesięczne prześladowania, zajmowanie pastwisk, uszkadzanie infrastruktury i kradzieże bydła, które łączą z utworzeniem i rozbudową sąsiednich posterunków osadniczych.

Według relacji powodów przytoczonej w orzeczeniu sądu społeczność ostatecznie opuściło około 110 rodzin — ponad 1 tys. osób. Twierdzą oni, że mieszkali na tym obszarze przez około 70 lat. Sąd zaznaczył, że obawy mieszkańców przed nową przemocą po odejściu wojska, w świetle wcześniejszych wydarzeń, nie są bezpodstawne.

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