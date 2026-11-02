W Darwin w Australii centrum opieki nad dziećmi Humpty Doo Community & Child Care Centre zostało ukarane grzywną w wysokości 42 tys. dolarów w sprawie śmierci 22-miesięcznej Ebony Thompson w 2023 roku. Nadzorczyni placówki Cassandra Harris również otrzymała grzywnę w łącznej wysokości 2 150 dolarów, podaje ABC News Australia.

Okoliczności śmierci dziecka

31 sierpnia 2023 roku Ebony została bez nadzoru na placu zabaw centrum w Humpty Doo, około 37 kilometrów na południowy wschód od Darwin. Pracownik znalazł dziecko uwięzione w ogrodzeniu w miejscu niewidocznym dla personelu.

Według ustaleń koronerki Terytorium Północnego Elisabeth Armitage dziewczynka pozostawała uwięziona przez co najmniej cztery minuty po tym, jak próbowała wychylić się przez ogrodzenie, aby zobaczyć kurnik centrum. Koronerka stwierdziła, że śmierci można było uniknąć.

Sędzia Sądu Lokalnego w Darwin Stephen Geary oświadczył, że kluczowymi czynnikami tragedii były niewłaściwy nadzór i niepodjęcie wszelkich rozsądnych środków bezpieczeństwa. Jak powiedział, żaden opiekun nie mógł widzieć dzieci w martwym polu, a obchody i kontrole podwórza nie były prowadzone. Nie było również pisemnej polityki zobowiązującej personel do kontrolowania terenu.

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Wyrok i wcześniejsze incydenty

W październiku centrum opieki nad dziećmi przyznało się do niewłaściwego nadzoru nad dziećmi oraz niewłaściwego chronienia ich przed krzywdą i zagrożeniami. Harris, która nie była zaplanowana do pracy i nie przebywała w placówce w dniu tragedii, przyznała się do niewłaściwego chronienia dzieci przed krzywdą.

Sąd usłyszał, że przed śmiercią Ebony w centrum doszło do czterech innych incydentów związanych z niewystarczającym nadzorem, które badał regulator Quality Education and Care NT. Po kontroli placówka zmieniła podejście do nadzoru i liczenia dzieci, jednak problem martwego pola pozostał nierozwiązany. Sędzia zauważył, że regulator podczas inspekcji również nie wykrył potencjalnych ryzyk ani zagrożeń.

Sąd uwzględnił wczesne przyznanie się do winy i zastosował 25-procentową obniżkę kary za każde wykroczenie. W chwili incydentu maksymalna grzywna dla centrum wynosiła 50 tys. dolarów, a dla osoby fizycznej — 10 tys. dolarów. Po śmierci dziecka placówka zainstalowała furtkę, aby dzieci nie miały dostępu do martwego pola, oraz w pełni współpracowała z regulatorem.

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