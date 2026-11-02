W Sudanie Światowy Program Żywnościowy (WFP) z powodu braku finansowania ograniczył miesięczną pomoc żywnościową dla około 900 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych. WFP poinformował o tym 22 października 2026 roku, pisze Al Jazeera.

Według WFP około 19,5 mln osób w kraju doświadcza ostrego głodu, w tym 5 mln znajduje się na nadzwyczajnym poziomie ostrego głodu. Ryzyko klęski głodu utrzymuje się w kilku ogniskach, przede wszystkim w regionach Wielki Darfur i Wielki Kordofan.

Pomoc jest niewystarczająca

50-letnia Aisha Adam opuściła Chartum po rozpoczęciu w kwietniu 2023 roku wojny między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia. Obecnie mieszka w ośrodku dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Port Sudan wraz z osieroconym wnukiem i siostrzeńcem.

Aby wyżywić dzieci, Adam sprzedaje na rynku zalabiję — tradycyjne sudańskie smażone wypieki — a także herbatę i kawę. Jak mówi, zarobki często nie wystarczają nawet na żywność: dieta rodziny składa się głównie z ryżu i soczewicy, a mięsa już nie kupuje.

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Al Jazeera informuje również, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pomoc humanitarna dla osób przesiedlonych była ograniczona. Jedna z pytanych kobiet powiedziała, że w tym czasie trzykrotnie otrzymała pomoc: gotówkę, 12 kilogramów mąki oraz środki higieny kobiecej.

Niedożywienie w obozach

Esraa Mohammed, kierowniczka obozu dla osób przesiedlonych Al-Surayha 8 w El-Obeid, oświadczyła, że zarejestrowano tam 450 przesiedleńców, a kolejnych 40 przybyło niedawno. Według niej w obozie przebywa 100 dzieci, z których 30 ma ciężkie ostre niedożywienie.

Mohammed zaznaczyła, że organizacje humanitarne rozdają między innymi olej, groch, soczewicę, mąkę i sól, jednak tych zapasów nie wystarcza rodzinom na miesiąc. Część przesiedleńców jest zmuszona szukać dorywczej pracy, a czasami kładzie się spać bez jedzenia.

Departament Stanu USA we wspólnym oświadczeniu z 27 października ostrzegł przed pogarszającą się dostępnością żywności w Sudanie oraz ryzykiem klęski głodu w najbliższych miesiącach. Ahmed Ismail, ekspert ds. ONZ i organizacji pozarządowych, nazwał sytuację humanitarną w kraju niezwykle poważną z powodu połączenia głodu, przesiedleń ludności, upadku systemu ochrony zdrowia i naruszeń wobec ludności cywilnej.

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