Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на этой неделе примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Восточного Тимора Жозе Рамуша-Орту. По данным Korea Herald, визиты состоятся отдельно: Эрдоган прибудет с государственным визитом, а Рамуш-Орта — с официальным.

Визит президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган будет находиться в Южной Корее с понедельника по среду. На вторник запланированы двусторонняя встреча президентов, церемония подписания меморандума о взаимопонимании и государственный обед, который устроит Ли Чжэ Мён. По словам главного пресс-секретаря Чхонвадэ Кан Ю Чжон, это будет первый визит Эрдогана в Южную Корею за восемь лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последнюю двустороннюю встречу Ли Чжэ Мён и Эрдоган провели в ноябре 2025 года в Анкаре. В 2027 году Турция и Южная Корея отметят 70-летие установления дипломатических отношений.

Переговоры с Восточным Тимором

Жозе Рамуш-Орта будет находиться в Южной Корее с четверга по субботу. В пятницу он встретится с Ли Чжэ Мёном, после чего президенты проведут официальный обед и совместную пресс-конференцию. Рамуш-Орта станет первым лидером Восточного Тимора, посетившим Южную Корею с момента установления дипломатических отношений между странами в 2002 году — году обретения Восточным Тимором независимости.

Читай нас в