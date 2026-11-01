Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung przyjmie w tym tygodniu prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana oraz prezydenta Timoru Wschodniego José Ramosa-Hortę. Według Korea Herald wizyty odbędą się oddzielnie: Erdoğan przybędzie z wizytą państwową, a Ramos-Horta z wizytą oficjalną.

Wizyta prezydenta Turcji

Recep Tayyip Erdoğan będzie przebywał w Korei Południowej od poniedziałku do środy. Na wtorek zaplanowano dwustronne spotkanie prezydentów, ceremonię podpisania memorandum o porozumieniu oraz państwowy obiad wydany przez Lee Jae Myunga. Według Kang Yu-jung, głównej rzeczniczki Cheong Wa Dae, będzie to pierwsza wizyta Erdoğana w Korei Południowej od ośmiu lat.

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Lee Jae Myung i Erdoğan odbyli ostatnie dwustronne spotkanie w listopadzie 2025 roku w Ankarze. W 2027 roku Turcja i Korea Południowa będą obchodzić 70. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych.

Rozmowy z Timorem Wschodnim

José Ramos-Horta będzie przebywał w Korei Południowej od czwartku do soboty. W piątek spotka się z Lee Jae Myungiem, po czym prezydenci wezmą udział w oficjalnym obiedzie i wspólnej konferencji prasowej. Ramos-Horta zostanie pierwszym przywódcą Timoru Wschodniego, który odwiedzi Koreę Południową od czasu ustanowienia stosunków dyplomatycznych między państwami w 2002 roku — roku uzyskania przez Timor Wschodni niepodległości.

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