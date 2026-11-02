Sierżant armii Korei Południowej zginął w przygranicznej jednostce wojskowej w Cheorwon, w pobliżu granicy z KRLD. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej, wojskowy doznał obrażeń zewnętrznych rano 1 listopada i zmarł.

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci

Wojskowi i cywilni śledczy ustalają dokładną przyczynę i okoliczności śmierci. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podało innych szczegółów dotyczących incydentu.

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Napięcia na granicy

Śmierć wojskowego nastąpiła w czasie napięć wzdłuż granicy między obiema Koreami. 21 września trzech południowokoreańskich żołnierzy odniosło obrażenia w wyniku wybuchów min na południe od wojskowej linii demarkacyjnej.

Południowokoreańskie wojsko oświadczyło, że miny, które wybuchły we wrześniu, zostały założone przez KRLD w ramach umacniania granicy, które — jak twierdzą — Pjongjang prowadzi od 2024 roku. Korea Północna odrzuciła te oskarżenia. W chwili publikacji nie było od razu jasne, czy śmierć sierżanta jest związana z napięciami na granicy.

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