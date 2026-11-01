Министр иностранных дел Йемена Афра аз-Зуба и министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Стивен Дауті провели встречу на полях Манамского диалога 2026 года. Они обсудили последние события в Йемене.

Двусторонние отношения

Стороны обсудили двусторонние отношения и усилия по противодействию хуситам, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Йемена. Дауті также подтвердил дальнейшую поддержку Соединённым Королевством международно признанного правительства Йемена, добавили в ведомстве.

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Гуманитарная ситуация

Министры также говорили об ухудшении гуманитарной ситуации в Таизе на юго-западе Йемена. По данным МИД Йемена, город остаётся в осаде, введённой хуситами.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану. В марте 2015 года Саудовская Аравия возглавила военное вмешательство в поддержку международно признанного правительства. Война вызвала один из самых тяжёлых гуманитарных кризисов в мире, и миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи.

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