Minister spraw zagranicznych Jemenu Afrah al-Zouba oraz brytyjski minister do spraw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Stephen Doughty odbyli spotkanie na marginesie Dialogu Manamskiego 2026. Omówili najnowsze wydarzenia w Jemenie.

Stosunki dwustronne

Strony omówiły stosunki dwustronne oraz działania na rzecz przeciwdziałania Huti, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie jemeńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Doughty potwierdził również dalsze wsparcie Wielkiej Brytanii dla międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, dodał resort.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja humanitarna

Ministrowie rozmawiali także o pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Taiz na południowym zachodzie Jemenu. Według jemeńskiego MSZ miasto pozostaje pod oblężeniem narzuconym przez Huti.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę, Sanę. W marcu 2015 roku Arabia Saudyjska stanęła na czele interwencji wojskowej wspierającej międzynarodowo uznawany rząd. Wojna doprowadziła do jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, a miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej.

Czytaj nas na