В Ла-Пасе, Мексика, издание Mexico News Daily опубликовало сатирическую колонку о якобы протесте местного жителя из-за трёхнедельного отключения электроэнергии. Редакция прямо отмечает, что все материалы рубрики El Jalapeño являются сатирой и не являются реальными новостями.

Вымышленный протест в приёмной

Согласно сюжету колонки, мужчина устроил в приёмной Федеральной электроэнергетической комиссии Мексики временный бар. Он якобы подключил блендер к розетке за киоском с талонами и угощал других посетителей маргаритами, пока они ждали рассмотрения вопросов, связанных со счетами.

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В тексте говорится, что для напитков персонаж использовал текилу, дамиану, лаймы, соль и лёд. Вымышленный герой объясняет свой поступок долгим ожиданием ответа на заявки о восстановлении электроснабжения.

Бюрократия как часть шутки

Сатира также описывает якобы реакцию работников комиссии, которые размышляли, распространяются ли правила учреждения на бесплатную раздачу замороженных коктейлей в зале ожидания. В конце вымышленный персонаж обещает принести в офис другую кухонную технику, если подачу электроэнергии не восстановят.

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